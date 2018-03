Donna Franca, Belle Époque e gioielli Liberty: il tour sui passi della famiglia Florio

L'eleganza dello stile liberty, il fascino senza tempo della Palermo de fin de siècle e l'opulenza della potentissima famiglia Florio rivivranno sabato 17 marzo.

Un viaggio negli anni della Belle Époque palermitana e dei suoi protagonisti, attraverso la visita di uno dei luoghi in cui si è costruita la storia della città, crocevia di un fermento artistico - culturale che la consacra, agli albori del Novecento, come nuova capitale italiana del gusto e della cultura. Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, accompagnerà i partecipanti alla riscoperta di Floriopoli, la corte dei Florio e del villino all'Olivuzza, uno dei gioielli architettonici della città, fiore all'occhiello di Ernesto Basile. Si proseguirà con un reading tematico a cura di Flavia Corso, presidente dell'Associazione Tacus, sugli indimenticabili Ignazio Jr e Donna Franca.

La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.