Ficuzza e la real casina di caccia: una visita guidata tra storia, arte e natura

Una visita guidata nella bucolica cornice della Real Casina di caccia di Ficuzza, il palazzo immerso nel verde dell'omonima riserva naturale, poco al di fuori di Palermo. Il percorso, ideato e condotto da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, si snoda tra le sale del palazzo ripercorrendo la storia del sito e del suo apparato decorativo. Al termine della visita, dopo una pausa con pranzo a sacco, ci si sposterà presso il Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu che soccorre animali selvatici provenienti da tutta la Sicilia, abbandonati o vittime del bracconaggio.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:00 presso l'ingresso della Casina in via del Bosco - Ficuzza (PA). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €12 soci Tacus - €15 non soci. In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente su prenotazione. Sarà necessario indicare i dati (nome, cognome e recapito) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina e gel igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate. “Ficuzza e la Real Casina. Visita guidata tra storia, arte e natura” è un tour originale ideato da Manuela Randazzo Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è una visita guidata. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.