La festa delle luci che anticipa il Natale: un tour tra antropologia, spiritualità e tradizione

Un viaggio tra antropologia, spiritualità, simbolismo e tradizione alla scoperta del tema della luce nelle varie culture e religioni. Un itinerario per analizzare le festività legate al concetto di luce tra i vicoli di Palermo: dal solstizio d'inverno al Natale, dal Diwali al Chanukkah, dalla festa di Santa Lucia all'Id al-fitr.

