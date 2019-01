Dal regno di Tunisi a Palermo, le vicende della famiglia regale Hafside in un tour al Capo

Palermo, domenica 20 gennaio 2019 ore 11.00, Teatro pupi Argento, via Pietro Novelli 1/a (Palazzo Asmundo, di fronte Cattedrale). Una lunga e paziente ricerca archivistica ha riscoperto le vicende della famiglia regale Hafside, sovrani del Regno di Tunisi, costretti a trasferirsi a Palermo nel XVI secolo. Si tratta dei discendenti del re Hassan ricordato dalla storia per la sua spietata crudeltà e per essere stato accecato dal figlio Amida.

Il puparo Nicolò Argento inizierà il cunto della storia, mentre il ricercatore Alberto Mannino dirà della storia riscoperta. Seguirà una breve passeggiata nel quartiere del Capo per descrivere le residenze in cui abitava la piccola comunità musulmana nel XVI secolo e scopriremo che abitavano anche in quell’edificio in cui la tradizione vuole esservi stata la sede dei Beati Paoli. Una storia misteriosa e ricca di spunti di riflessione che conferma anche di una Palermo ospitale ed in cui hanno sempre convissuto culture diverse. Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

