Alla scoperta delle edicole votive di Santa Rosalia, il tour a Palermo

L'Associazione Isola Felice, da una idea di Maria Pitarresi, organizza domenica 17 giugno la passeggiata "Alla scoperta delle edicole votive di Santa Rosalia".

Sarà l'occasione per conoscere a livello storico culturale le edicole votive dedicate alla nostra Santa Patrona Rosalia, un patrimonio della nostra città da valorizzare e riscoprire. Si inizierà alle ore 17 da Piazza Monte di Pietà dalla prima edicola, con una celebrazione inaugurale, si proseguirà per la seconda a piazza S. Onofrio, la terza in via Venezia, la quarta alla Vucciria, la quinta in Via Sedie Volanti, la sesta in Via Matteo Bonello, la settima in Via Gioia Mia, l'ottava in Salita Ramirez, la nona in via delle Balate e la decima in Vicolo Brugno'. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria.