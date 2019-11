Alla scoperta delle donne di Palermo, tour dal Cassaro a piazza Marina

In occasione della 26° edizione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Agt - associazione guide turistiche di Palermo propone un tour esclusivo e gratuito lungo il Cassaro per raccontare le storie di alcune delle donne più brillanti vissute a Palermo che con il loro agire, hanno contribuito a scriverne la storia.

Domenica 24 Novembre dalle 18.00 alle 19.00 i gruppi, divisi in due turni, attraverseranno sei tappe disposte lungo il Cassaro, partendo da Villa Bonanno fino a Piazza Marina. In ognuna di esse una guida AGT racconterà le vicende e le storie di donne che hanno segnato la storia della città. In un giorno che ricorda l’amarezza di qualcosa di inspiegabile, come il femminicidio e la violenza quotidiana, le guide di Agt vogliono dare voce alle donne che hanno contribuito a fare grande Palermo: regine, nobili, sante, suore ma anche semplici popolane.

Ognuna di loro, a dispetto del ruolo di subalternità in cui la società maschile ha provato a relegare, ha saputo alzare la testa con orgoglio lasciando, nella storia, la sua orma indelebile. Un evento gratuito, realizzato con il patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo, Confesercenti, Federagit, per provare a cambiare punto di vista su questa triste ricorrenza, trasformandola in occasione di riscatto e profonda riconoscenza verso le donne di Palermo.