San Valentino, tutto l'amore di Palermo nel "tour dell'ammore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Amori travolgenti, inconfessabili, amori folli, crudeli, muti, amori proibiti, amori traditi, sfortunati, amori corrisposti, amori appassionati. Siete sicuri di conoscere tutto dell'amore a Palermo? Alternative Tours Palermo propone per il giorno degli innamorati il suo Tour dell'ammore #7. Vi racconteremo di struggenti storie romantiche, di leggende d'amori folli, di passioni proibite e dissidi interiori in una passeggiata serale alla scoperta dell'ammmore a Palermo e dei suoi mille volti.

Non frutto del gossip ma un itinerario profondo, intrigante che scava nel cuore degli uomini e delle donne e che svela costumi, modi di pensare, pregiudizi terribili delle società come quella siciliana. Amori che fanno ancora sognare, di donne bellissime ma alcune volte sfortunate, storie con un mancato lieto fine mentre altre indissolubili che solo la morte può dividere, solide corrispondenze oltreoceano e storie che non sempre finiscono con “…e vissero felici e contenti”.

Vi aspettiamo venerdì 14 febbraio ma è aperta a tutti quindi single e coppiette fatevi avanti per trascorrere un San Valentino in stile alternative :) Inizio Passeggiata: ore 20:00 davanti Porta Felice Fine Passeggiata: ore 22.00 circa a Piazza Pretoria Costo 12 euro (passeggiata e “dono dell'ammmore”) la prenotazione è obbligatoria per qualsiasi domanda o curiosità scriveteci su Facebook o una mail all'indirizzo alternativetourspalermo@gmail.com.

Il tour si svolgerà solo con un minimo di 15 persone. Alternative Tours Palermo si riserva la possibilità di annullare la passeggiata in caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti o di eventuali imprevisti estranei all’organizzazione.