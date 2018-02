Palermo dall'alto e m'innamoro: il tour panoramico alla scoperta della Conca d'Oro

L'11 febbraio, a partire dalle ore 9.30, l'associazione Camminando con Tulime organizza una passeggiata lungo un sentiero panoramico ad anello su quello che è una vera e propria “terrazza” naturale adagiata alle spalle di Palermo. Si attraverserà un tratto di vegetazione bassa per poi concludere il percorso in una zona di agrumeti.

Palermo sorge in quella che viene definita la “Conca d’Oro”, una pianura che si estende tra monti verdi e boscosi e la distesa blu cobalto del mar Tirreno, che prendeva questo nome per via delle ampie coltivazioni di agrumi i cui frutti dalla buccia dorata brillavano al sole. Oggi lo scenario è completamente diverso: la conca non è più d’oro, la città si è estesa e sono rimasti ben pochi agrumeti a caratterizzarla. Eppure, guardandola da un punto alto e panoramico, alle sue spalle, si può intuire la bellezza che fu.

Durante la passeggiata di domenica 11 febbraio, così, si camminerà lungo un sentiero panoramico ad anello su quello che è una vera e propria “terrazza” naturale adagiata alle spalle di Palermo, si attraverserà un tratto di vegetazione bassa per poi concludere il percorso in una zona di agrumeti. La peculiarità di questa escursione è che non si perderà quasi mai di vista la “Conca d’Oro”, con l’augurio di ritrovare la perduta bellezza nello sguardo e nella fantasia dei bambini.

Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio: scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili), almeno 1,5 litri di acqua, un capo caldo per la sosta, giacca impermeabile. Materiale/abbigliamento consigliato: bastoncini da trekking, indumenti e scarpe di ricambio. Costo escursione 10 euro. Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso il costo di ogni singola escursione è di 6 euro. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita.

Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal. Il costo include la copertura assicurativa e la guida. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria. L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12 di sabato 10 febbraio. L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione.