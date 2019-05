Chiostro di Monreale, la visita guidata sui passi di un folgorante percorso di luce

In un contesto di clausura, l'unico luogo aperto al profano rumore, aperto al passaggio eventuale di laici, il chiostro è il luogo ideale per invitare il suo fruitore al di più spirituale. A Monreale, oggi leggibile solo in parte, il mistero trova radici nell'invisibile matematico di semitica origine per sfoggiare dopo nello splendido percorso iniziatico istoriato dei capitelli, un capolavoro dell'arte istruttoria dei Benedettini dopo la trasformazione del chiostro per mano degli Hohenstauffen.

Come al solito, Jean Paul Barreaud non accenna a nessuna verità, tante sono le vie interpretative in materia di simbologia religiosa. Tuttavia emerge nitidamente l'evidenza di un percorso iniziatico la quale finalità sta tutta nella messa in scena del finale, tutt'assieme cabalistico, apocalittico ed islamico della Fontana, con F maiuscola d'obbligo tanto il suo geniale concetto riassume quanto accaduto in Sicilia tra undicesimo e quattordicesimo secolo, ossia una propensione ecumenica in marcato contrasto con il contesto geopolitico globale dominato dalle crociate. Prenotazione richiesta.

Partenza: ingresso chiostro di Monreale

Orario: 10am

Quota partecipativa: 10€ (comprensivo ingresso al Chiostro)

Durata: 2 ore

Invitiamo i partecipanti a presentarsi in anticipo, e non oltre le 09.45, essendo laboriose le formalità d'ingresso al chiostro, assai frequentato dai turisti. In caso di forte partecipazione, solo sulla base delle prenotazioni via mail, verrà fornito gratuitamente il sopporto acustico.