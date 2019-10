Gite fuori porta per la terza età, escursione alla scoperta di Cefalù e Gibilmanna

Nuovo appuntamento con le iniziative a favore della terza età organizzate dalla Anp, l’associazione dei pensionati, della Cia Sicilia Occidentale Palermo/Trapani.

Venerdì 25 ottobre, infatti, si terrà una gita a Cefalù e Gibilmanna. Il programma prevede la passeggiata per il centrale corso Ruggero e per le vie del quartiere ebraico della Giudecca e le visite al piccolo molo dei pescatori, a Porta Pescara, al Lavatoio Medievale, sito di origine araba, e non mancherà la tappa al Duomo, patrimonio Unesco, alle sue torri e al chiostro. Dopo pranzo ultima tappa al santuario di Gibilmanna. Partenza alle 8 da Palermo (piazzale Giotto).