Apertura serale della Cattedrale, una notte alla scoperta dei tetti e tombe reali

Sabato 20 Luglio dalle 20.30 a 00.00 (ultimo ingresso 23.30) sarà possibile visitare l'Area Monumentale della Cattedrale (Tetti, Tesoro, Cripta e Tombe Reali) con l'opportunità quindi di vedere il nuovo percorso espositivo del Tesoro inaugurato lo scorso 13 Maggio. Sarà possibile acquistare i biglietti il giorno stesso della visita presso la biglietteria dalle 20.30 alle 23.30. Tutti coloro che avranno acquistato il biglietto entro le 23.30 completeranno la visita regolarmente.

La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali. Inoltre si potrà accedere alle sale del tesoro dove ammirare la splendida corona di Costanza d'Aragona moglie di Federico II e portare omaggio ai grandi re normanni che giacciono nelle Tombe Reali.

Costo biglietto: 10 euro tutta l 'Area Monumentale (tetti, tesoro, cripta, tombe reali); 5 euro solo tetti. Ragazzi 11-17: 5 euro per tutto. Bambini sotto i 10 anni gratis. Per il tour non è prevista prenotazione. La visita non è consentita ai cardiopatici, a chi soffre di claustrofobia, vertigini, disabilità psicofisica, attacchi di ansia, si consigliano scarpe comode. In caso di cattive condizioni meteorologiche, la visita verrà rinviata.