Notti sotterranee, apertura serale e visite guidate alla Catacomba porta d'Ossuna

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti torna l’apertura straordinaria serale alla catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 9 giugno, un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta di antiche leggende.

Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà nuovamente aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l’organizzazione di visite guidate dalle 18 alle 23. A tutti gli ospiti sarà inoltre offerto un bicchiere di vino nell’elegante vestibolo settecentesco di ingresso al monumento, al termine della visita guidata dagli archeologi che gestiscono la catacomba.

La prenotazione è obbligatoria. L’appuntamento è in Corso Alberto Amedeo 110, dove si trova l’ingresso del suggestivo sito archeologico sotterraneo.

Gli archeologi accompagneranno i visitatori lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale. La catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna rappresenta sicuramente una delle più monumentali testimonianze del primo cristianesimo in Sicilia, nonché della città di Palermo in età tardoantica, datato tra il IV e il V secolo d.C. Si tratta di un vasto cimitero ipogeo di fede cristiana, posto nella depressione naturale del Papireto, a nord-ovest della città. Il complesso fu scoperto nel 1739 durante i lavori per la costruzione del convento delle Cappuccinelle ed esplorato dal Principe di Torremuzza, che ne curò i primi scavi.

All’interno del cimitero si trovano centinaia di loculi e arcosoli, nonché delle cappelle familiari, che rappresentano i più antichi sepolcri dei primi cristiani in Sicilia. Agli incroci principali si trovano i grandi lucernari collegati al sopra terra, usati come pozzi luce e aereatori del cimitero. Nella parte più interna è possibile osservare ancora l’ingresso originario nonché un grande bancone monumentale usato per il rituale funebre. La catacomba è stata utilizzata nelle maniere più disparate nel corso della sua millenaria storia ed è stata oggetto di molte leggende, prima tra tutte quella della setta dei Beati Paoli, uno dei misteri più affascinanti della Palermo sotterranea. Biglietto: 6 euro (visita guidata del monumento e un bicchiere di vino). Ridotto per bambini fino a 10 anni 4 euro.