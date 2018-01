Tour alla catacomba di Porta d'Ossuna, un pomeriggio tra archeologia e leggende

Arrivano le prime aperture del nuovo anno alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a Palermo. ArcheOfficina organizza visite guidate pomeridiane, dalle 16 alle 19, alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna il 6 e 7 gennaio.

La catacomba di Porta d’Ossuna è un vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., un dedalo di gallerie e cubicoli millenari, luogo di sepoltura della prima comunità cristiana della Panormus romana e luogo di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli, che utilizzavano le gallerie del grande cimitero sotterraneo. Inoltre i partecipanti avranno anche la fortuna di poter visitare la personale di arte sacra contemporanea dell’artista Lucia Stefanetti “Gloria in excelsis deo” allestita in una galleria del grande cimitero sotterraneo, tra arcosoli e gallerie, in mostra fino al 7 gennaio. Dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso), turni di visita ogni ora. Ticket: 5 euro adulti, 3,50 euro (ragazzi under 15, universitari), gratis (bambini fino a 5 anni). Si verrà accolti dagli archeologi che faranno visitare il grande monumento sotterraneo.