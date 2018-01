Tour alla Catacomba di Villagrazia di Carini, alla scoperta della più antica Epifania

Il 6 gennaio si avvicina e non c’è modo migliore di festeggiare l’Epifania se non andare a visitare la più antica Adorazione dei Magi in Sicilia.

Un'Epifania in cui ArcheOfficina organizza un’intera giornata di visite guidate, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, dove all’interno potrete scoprire le due più antiche scene di Epifania esistenti in Sicilia. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia di Carini si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli apparati pittorici che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento: il sacrifico di Isacco, Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe e le due Adorazione dei Magi più antiche dell’intera Sicilia. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (ultimo ingresso), turni di visita ogni ora. Ticket: 5 euro adulti, 3,50 euro (ragazzi under 15, universitari), gratis (bambini fino a 5 anni).