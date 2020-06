Tra gallerie e affreschi dei primi cristiani, tour alle catacombe di Villagrazia di Carini

Siamo lieti di informarvi che a partire da domenica 28 giugno riprenderanno le visite guidate alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini con gli archeologi della coop. ArcheOfficina! Il monumento sarà aperto la domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con visite ogni ora.

Insieme agli archeologi, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio nel sottosuolo, tra le gallerie delle millenarie catacombe paleocristiane datate al IV secolo d.C., alla scoperta dei primi cristiani e dei preziosi affreschi dipinti che adornano le antichissime tombe.

Specifichiamo che le visite saranno condotte in conformità alle linee guida nazionali e regionali anti covid-19. I partecipanti entreranno in numero contingentato con mascherine e distanze di sicurezza. Per questo è vivamente consigliata la prenotazione: info@archeofficina.com.