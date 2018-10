Notti sotterranee, visite guidate serali alla catacomba di Villagrazia di Carini

Sabato 27 ottobre torna un altro appuntamento serale alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini per una serata all’insegna della cultura! Visite serali guidate dagli archeologi, al termine delle quali verrà offerto un bicchiere di vino nel baglio di ingresso al monumento.

La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, situata a due passi da Palermo lungo la statale 113, può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale. Con i suoi oltre 5.000 mq di superficie scavata, la catacomba si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi del IV sec. d.C. che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e i ritratti dei defunti in rigogliosi giardini alludenti al Paradiso. Prenotazione obbligatoria.