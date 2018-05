Notti sotterranee tra scoperta e leggenda, il tour alla catacomba di Villagrazia di Carini

Torna un altro appuntamento serale alla catacomba di Villagrazia di Carini per una serata all’insegna della cultura, con visite guidate e aperitivo nel baglio di ingresso al monumento.

In questa occasione, al termine della consueta visita guidata in compagnia degli archeologi, verrà offerto a tutti i visitatori del monumento un piccolo aperitivo e un bicchiere di vino all’interno del baglio di ingresso soprastante il grande cimitero sotterraneo. Ticket 6 euro (bambini fino a 10 anni 4 euro). Prenotazione obbligatoria. Con i suoi oltre 5.000 mq di superficie scavata, la catacomba si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Le scene di vita quotidiana e le immagini dei defunti, specialmente i bambini accompagnati dai familiari, sono sempre ambientate secondo la tradizione romana all’interno di rigogliosi giardini che alludono al Paradiso. La serata sarà quindi interamente dedicata alla scoperta dei cunicoli e delle gallerie sotterranee del cimitero, nonché dei preziosi affreschi vetero e neotestamentari che decorano alcune sepolture.