Visite guidate e laboratori per bambini alle catacombe di Villagrazia di Carini

Domenica 15 dicembre 2019 ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con la storia e l'archeologia! ArcheOfficina organizza visite guidate alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, narrando la storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antichi affreschi.

Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, datata al IV sec. d.C., non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi dipinti che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e i ritratti dei defunti. Ticket €5 adulti e €3,50 under 15.

Domenica 15 dicembre ci saranno anche i laboratori didattici sull'archeologia per bambini e ragazzi "Piccoli Archeologi", con acquerelli degli affreschi e scrittura geroglifica! ArcheOfficina società gestita interamente da archeologi organizzerà turni di visita del monumento per famiglie con bambini e ragazzi, ai quali seguirà un laboratorio didattico sull’archeologia nel baglio soprastante la catacomba! Il laboratorio si attiverà per un numero minimo di 5 partecipanti. I laboratori verranno adattati sulla base delle età dei partecipanti e comunque sono ideali per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.