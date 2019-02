"M'illumino di meno", le catacombe e il castello di Carini si visitano a lume di candela

M'illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. La catacomba di Villagrazia e il Castello di Carini hanno deciso di aderire all'iniziativa con l'organizzazione di visita narrate a lume di candela! Dal sottosuolo delle millenarie catacombe paleocristiane datate al IV secolo d.C., alla rocca di Carini con il suo castello, luogo in cui si snoda la vicenda della sua famosissima e sfortunata baronessa Laura Lanza. Saranno organizzati dei turni di visita a lume di candela e si potrà scegliere se visitare prima la catacomba o il castello, previa indispensabile prenotazione.