Settimana delle culture, apertura e visite guidate alla catacomba di San Michele Arcangelo

Anche quest'anno ArcheOfficina aderirà alla manifestazione palermitana La Settimana delle Culture, prevedendo delle aperture con visite guidate nelle catacombe di propria gestione.

Straordinariamente in questa occasione sarà gentilmente concessa l'apertura della meno conosciuta catacomba di San Michele Arcangelo, ricadente sotto la biblioteca comunale, alle spalle di piazza casa Professa, con le visite guidate in compagnia degli archeologi della Cooperativa. La catacomba paleocristiana di San Michele Arcangelo sarà eccezionalmente aperta con le visite guidate in compagnia degli archeologi della cooperativa ArcheOfficina mercoledì 15 maggio nei seguenti orari: dalle 15:00 alle 18:00. (con contributo di 3,50 euro).



Si tratta di uno straordinario complesso sotterraneo, costruito come luogo di sepoltura con cappelle, nicchie e tombe tutt'oggi visibili. Costruita sulla sponda meridionale dell’antico fiume Kemonia, la Catacomba in origine sorgeva al di sotto della Chiesa medievale di Santa Maria La Grotta, sostituita nel Cinquecento dalla Chiesa di San Michele Arcangelo. Turni ogni mezzora.