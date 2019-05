Casa Professa, alla scoperta del tempo iniziatico assoluto della città

Sabato 11 maggio, Sicilia svelata organizza la quinta visita-conferenza di primavera a Palermo con Jean Paul Barreaud: "Casa Professa, il Tempio iniziatico assoluto".

"La Compagnia di Gesù, inventata a Parigi nel 1534, si afferma velocemente quale ferro di lancia del potere Asburgico, in un connubio raramente uguagliato con la Chiesa latina, la quale supera la difficile crisi luterana inventando le basi di una nuova Chiesa, la cattolica, e a dire il vero, di un nuovo mondo. Il barocco riassume l'una e l'altro. In questo contesto, la chiesa del Gesù a Palermo fa figura di conservatorio di tutte le novità che contraddistinguono il periodo post conciliare tridentino. Con ben due secoli di contributi artistici di altissimo profilo, la chiesa offre tante emozioni a chi prende il tempo di andare - oltre l'estetica - alla scoperta dei messaggi nella pietra.

Cosi ritroviamo il ciclo dei misteri del Rosario a guidare l'ingresso e l'uscita celesti dal Tempio. Ardito all'epoca, se non rivoluzionario, il fastoso decoro a livello terrestre quale pontefice tra le due gerarchie terrestre e divine. Come sempre con i Gesuiti, una somma conoscenza della cultura Ebraica come verificatosi nel capolavoro della Cappella di S. Anna. Poi l'emozionante lettura esoterica del santuario, il quale collegato con lo spazio profano della navata, impone ben 6 battesimi o passi iniziatici a chi pretende giungere nella parte misterica del Sancta Sanctorum con le sue sorprendenti rivelazioni.