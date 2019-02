Tour alla Palazzina dei Quattro Pizzi, fu l'ultima dimora dell'ideatore della Targa Florio

Visite guidate all’ultima dimora di Vincenzo Florio, indimenticabile eroe del Novecento italiano e ideatore della celebre Targa Florio. La Palazzina dei Quattro Pizzi, progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neogotico, è uno scrigno della memoria ricco di affascinanti cimeli che raccontano la storia dell’illustre famiglia che rese grande Palermo.

Giorno: Domenica 10 Febbraio

Orario: Dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato)

Ingresso: € 6,00 (Ingresso ridotto € 3,00 per bambini da 6 a 9 anni)

Indirizzo: Via Discesa Tonnara 4/B, Arenella, Palermo