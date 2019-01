Carini sotterranea, visite guidate alla grotta di Carburangeli e alle catacombe

Domenica 20 gennaio arriva un altro appuntamento di Carini Sotterranea, un’occasione straordinaria in cui poter ammirare due dei più importanti siti sotterranei della Sicilia occidentale, si tratta della catacomba di Villagrazia di Carini e della riserva naturale Grotta di Carburangeli, aperta eccezionalmente la domenica.

Durante la mattina verranno organizzati dei turni di visite guidate alla catacomba gestita dagli archeologi di ArcheOfficina, e alla grotta gestita da Legambiente, per un tour suggestivo e avvincente, dalla preistoria all'epoca paleocristiana! Entrambi i monumenti si trovano a Villagrazia di Carini, a breve distanza l’uno dall’altro. La riserva naturale “Grotta di Carburangeli” costituisce un sito di notevole interesse speleologico, paleontologico e biologico. Consiste in una cavità a sviluppo prevalentemente orizzontale, di circa 400 metri, costituita da diversi vani. La catacomba di Villagrazia di Carini può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale, una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli apparati pittorici al suo interno. Prenotazione obbligatoria.