Carini misteriosa: un tour guidato alla scoperta di chiese, cripte e catacombe

Domenica 12 agosto arriva il primo appuntamento di Carini Misteriosa, un tour guidato tra chiese, cripte e catacombe alla scoperta dei tesori nascosti di Carini.

In occasione del tour saranno visitabili alcuni luoghi altrimenti inaccessibili, aperti per l’occasione. Sarà possibile con un ticket unico visitare la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e alcune fra le più belle chiese del centro storico di Carini. La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini sarà visitabile in compagnia degli archeologi che da anni scavano nel grande monumento sotterraneo, tramite una visita guidata tra cunicoli, gallerie e affreschi dipinti. Le chiese visitabili nel centro storico di Carini (anch'esse con un tour guidato) saranno: Chiesa e relativa cripta sotterranea di Maria Santissima degli Agonizzanti, Oratorio del SS. Sacramento e Chiesa del Carmine. I visitatori potranno decidere se visitare prima le catacombe a Villagrazia e poi le chiese a Carini o viceversa, previa prenotazione in uno degli orari indicati.



Turni di visita catacombe: 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00. Turni di visita chiese: 18:00 – 20:00. Ticket: €8 intero / €6 ridotto (fino a 12 anni) / gratis per bambini fino a 6 anni. (è possibile visitare solo la catacomba o solo le chiese ad un costo di €5). Luogo di incontro per la catacomba di Villagrazia di Carini: Ingresso della catacomba – Via Nazionale, 3 Carini (statale 113). Luogo di incontro per il tour delle chiese: Ufficio Informazioni Turistiche – Piazza Duomo, Carini. Prenotazione obbligatoria.