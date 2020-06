Caput seralcaldi al Capo, tour alla scoperta del più antico mercato della città

Il mercato del Capo a Palermo, antico Caput Seralcaldi, lo conoscono tutti. Allegro, bello, vivo, colorato, animato come tutti i mercati tradizionali di Palermo. Quanti, però, conoscono non sola la storia, ma Le storie che riguardano il quartiere in cui si trova? E’ il momento di conoscerle.

Venite con noi in una passeggiata alla scoperta di uno dei quartieri più antichi della città in un itinerario tra storia, arte, curiosità, illustrate e raccontate dalle guide abilitate de "Le meduse vaganti". Vi aspettiamo sabato 20 giugno 2020, h 10,00 a, a piazza Sett’Angeli, alle spalle della Cattedrale, dove si può ammirare il retro delle absidi magnificamente decorate da maestranze islamiche.

Sarà un itinerario soprattutto esterno, con la visita interna della stupefacente Chiesa della Immacolata Concezione al Capo, barocca, ricca di intarsi di marmo, con i suoi splendidi altari decorati con pannelli di marmo.