Natur'Arte, il tour alla scoperta della Camera dello Scirocco di Fondo Micciulla

L'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura inaugura "Natur'Arte", la rassegna di incontri, percorsi e visite guidate alla scoperta ai più bei siti di interesse storico - naturalistico del territorio locale e isolano. Primo appuntamento, sabato 26 maggio, con la visita guidata alla Camera dello scirocco di Fondo Micciulla.

In collaborazione con il gruppo scout Agesci, un percorso storico - naturalistico e culturale all'interno della Camera dello Scirocco di Fondo Micciulla, primo bene confiscato alla mafia e affidato alla base scout La Volpe Astuta, orientata alla promozione della cultura della legalità. La visita alternerà momenti di confronto ad una passeggiata all'interno del fondo, alla scoperta delle cave in calcarenite del XVIII secolo, utilizzate per il recupero dei conci di "tufo giallo" utili all'edilizia urbana.

All'interno di Volpe Astuta, intitolata alla memoria della scolta Chiara Passeri, tre importanti siti monumentali: