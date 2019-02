"Buone notizie in viaggio", il tour del Corriere della Sera sbarca ai Cantieri Culturali alla Zisa

Prende il via da Palermo il 19 febbraio Buone notizie in viaggio, il primo Tour di Buone Notizie - L’impresa del bene, il settimanale del Corriere della Sera che racconta le buone pratiche del Terzo settore e le storie positive del nostro Paese, per dare voce all’Italia che non si arrende. Tra conversazioni, tavole rotonde, performance artistiche e con alcune delle firme di Corriere della Sera, Buone Notizie incontra sul territorio il mondo del Terzo settore con un viaggio che inizierà a febbraio e terminerà a novembre.

Otto appuntamenti in Italia - Palermo, Bologna, Napoli, Lamezia, Bari, Milano, Trento e Torino - per valorizzare i protagonisti dell’impresa del bene che lavora ogni giorno nella società civile, nelle istituzioni e nelle aziende. E otto numeri speciali di Buone Notizie, che riporteranno la fotografia di ciò che emerge da quel territorio attraverso le firme del giornale e le voci dei protagonisti. “Questa iniziativa, pensata con il Comitato scientifico di Buone Notizie e organizzata con il supporto di CSVnet e Fondazione con il Sud, ci aiuterà a incontrare e conoscere più da vicino tante realtà del nostro Paese che ogni giorno cercano e trovano soluzioni ai problemi di chi è più fragile”, spiega Elisabetta Soglio, responsabile di Corriere della Sera Buone Notizie - L’impresa del bene.

Primo appuntamento martedì 19 febbraio a Palermo - ore 18.30 presso il Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4 - dove, con il Patrocinio del Comune della città, tanti ospiti e personalità, dal Sindaco Leoluca Orlando all’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, racconteranno la città. Tra gli interventi in programma: una Conversazione con Felice Cavallaro (Giornalista del Corriere della Sera), Marco Imperiale (Direttore Generale Fondazione con il Sud), Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo), Costanza Quatriglio (Regista e direttrice artistica del CSC Palermo); l’intervista di Gian Antonio Stella (Editorialista del Corriere della Sera) a Giovanni Cupidi, autore del libro “Noi siamo immortali”; la testimonianza della fotografa Letizia Battaglia; un racconto collettivo di dieci buone pratiche emblematiche della forza di questa città. Sono inoltre previste l’incursione artistica di Marck Art e una performance musicale della Massimo Kids Orchestra.