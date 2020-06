Passeggiate, la borgata dell'Acquasanta tra spiritualità e archeologia industriale

Un percorso suggestivo e inaspettato alla borgata marinara dell’Acquasanta, conosciuta fin dall’antichità per la presenza di una grotta a ridosso del mare dalla cui sorgente sgorgavano acque minerali ritenute miracolose e terapeutiche. La borgata nel corso del tempo non solo ha dato lavoro ai pescatori della zona ma ha saputo sfruttare anche la ricchezza del territorio dando vita a tante attività produttive che oggi costituiscono pregevoli esempi di archeologia industriale.

Durante il percorso vi racconteremo la storia di alcune di queste, dallo Stabilimento Termale Pandolfo alla Manifattura Tabacchi, per concludere con la visita alle Antiche Fornaci Maiorana, utilizzate a metà del ‘900 per la produzione di calce viva per l’edilizia. Un raro esempio di storia familiare di una Palermo che prova a recuperare e far rivivere il suo passato. Per info e dettagli consultare l’evento sulla pagina facebook Gti - Regione Sicilia