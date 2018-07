Belladonna, guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione in un tour a Palermo

Una passeggiata raccontata che ricostruisce l’identità socio culturale e il rapporto sia con la Santa Inquisizione che con il Collegio medico. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, un itinerario storico - antropologico per far luce sul filo sottile che separa l'arte di medicare dall'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni.

