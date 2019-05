Belladonna, guaritrici e streghe: una passeggiata tra medicina e inquisizione

Veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare al centro di Belladonna. Guaritrici e streghe, tra medicina e inquisizione, la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e proposta da TACUS Arte Integrazione Cultura sulla sottile linea di confine tra l'arte del sanare e quella del maleficare. Dagli antichi ricettari ai processi per maleficio un vero e proprio viaggio sulle tracce di una Palermo antica e oscura, per ricostruire, un tassello dopo l'altro, la figura femminile, la sua valenza socio culturale, in relazione al Collegio medico e alla Santa Inquisizione.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna.