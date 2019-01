Belladonna, guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione in una passeggiata

Magia terapeutica e medicina nella Palermo antica. Una passeggiata raccontata, ideata e proposta dall'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura, sulle tracce di guaritrici di campagna, che la storia ha poi trasformato in streghe e avvelenatrici; un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale della donna in relazione al Collegio Medico e al Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un tour per dar luce al sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare.

L'evento non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è solo su prenotazione e sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o altre cause organizzative, lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma comunicando eventuali modifiche a tutti gli interessati.