Belladonna, alla scoperta di guaritrici e streghe in un tour tra medicina e inquisizione

Magia terapeutica e medicina nella Palermo antica. Una passeggiata raccontata storico - antropologica sulle tracce di guaritrici di campagna, che la storia ha poi trasformato in streghe e avvelenatrici. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un tour per dar luce al sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare. L'evento non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è solo su prenotazione e sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o altre cause organizzative, lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma comunicando eventuali modifiche a tutti gli interessati.