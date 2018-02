Belladonna nel segno di guaritrici e streghe, a Palermo il tour tra medicina e inquisizione

Stregoneria, magia terapeutica e medicina nella Palermo antica: da guaritrici a presunte streghe e avvelenatrici. Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura per ricostruire l’identità socio culturale della donna e il rapporto con la Santa Inquisizione e con il Collegio medico.

Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, il tour mette in luce il filo sottile che separa l'arte di medicare con l'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni. La data e l'orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento, dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.