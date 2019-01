Belladonna, una passeggiata sulle orme di guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione

Medicina popolare, magia terapeutica e stregoneria. Donne, custodi di un sapere antico, dedite alla sofisticazione delle erbe, impegnate nella produzione medicamenti, filtri, pozioni o veleni. Guaritrici, medichesse e mammane che la storia ha arbitrariamente e con violenza trasformato in streghe, fattucchiere, avvelenatrici, spietate agenti di morte. Dai vecchi ricettari ai processi per maleficio, un tour sul filo sottile che separa la medicina dalla morte, la salvezza dalla vendetta. Il percorso non è una visita guidata bensì un racconto itinerante. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva agli iscritti.