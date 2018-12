I Beati Paoli e il mistero della setta in un tour, visita alle catacombe di Porta d'Ossuna

In collaborazione con Archeofficina - Società Cooperativa Archeologica, Tacus organizza una passeggiata racconta storico - letteraria sulla leggenda dei Beati Paoli, il gruppo settario celebrato dalla penna di Luigi Natoli.

Dalle catacombe paleocristiane di Porta d’Ossuna, con il sul reticolo di gallerie e Vinicio, ai vicoli del Mandamento Monte di Pietà, un’indagine itinerante nei luoghi di questi misteriosi e sinistri giustizieri silenziosi. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione agli interessati.