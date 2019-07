I Beati Paoli e il mistero della setta, l'estate sulle orme di Luigi Natoli

Un'estate nel segno di Luigi Natoli e dei suoi romanzi più letti e amati, con le passeggiate raccontate di Tacus Arte Integrazione Cultura ispirate alle vicende e ai personaggi nati dalla penna del celebre autore palermitano. Primo appuntamento, venerdì 9 agosto, con "I Beati Paoli e il mistero della setta".

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Quali misteri si celano dietro questa setta capace di imprimersi con tale forza nell'immaginario collettivo di un intero popolo? Attraverso un itinerario che, dalle vecchie mura cittadine si snoda fino a Piazzetta Settangeli, un’indagine sull'origine, i luoghi e le identità degli affiliati.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 presso (il monumento dedicato al ricordo dei giudici uccisi dalla mafia, alle spalle del Tribunale | via Giovan Battista Pagano, 32). Il contributo a sostegno dell’iniziativa è di €3 (soci Tacus) - €5 (non soci). L’evento organizzato da Tacus è aperto a tutti previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente.

Il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.