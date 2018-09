I Beati Paoli e il mistero della setta, un tour sotterraneo tra suspence e scoperta

In collaborazione con Archeofficina – Società Cooperativa Archeologica, una passeggiata storico – antropologico – letteraria sulle tracce del gruppo settario celebrato dalla penna di Luigi Natoli.

Uomini dalle identità celate che si muovono nel buio della notte, riunioni segrete, patti e cospirazioni. Chi erano in realtà i Beati Paoli e quali segreti si nascondono dietro la loro leggenda? Tra realtà e tradizione, un’indagine sull'origine storica, sui luoghi e sulle identità degli affiliati alla setta. Partendo dalla visita all’interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna, si proseguirà lungo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Settangeli. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione agli interessati.