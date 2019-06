I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata alla scoperta di un mito

Uomini dalle identità sconosciute, celati da buio della notte, che si muovono indisturbati in un intricato reticolo di di cunicoli e passaggi sotterranei, riunendosi e ordendo congiure e macchinazioni. Leggenda o realtà? Chi furono davvero i Beati Paoli? In quali luoghi si nascondevano? Furono giustizieri o sicari?

Poche realtà come la Sicilia e Palermo sono rappresentative dell’indissolubile legame che lega il territorio alla tradizione, e nessun esempio più della leggenda che ruota attorno alla sinistra setta dei Beati Paoli ne è la dimostrazione. Un mistero impenetrabile che da più di cinque secoli aleggia e serpeggia, vivo più che mai, nelle trame più fitte del tessuto culturale cittadino.

Alla ricerca del loro arcano segreto, una passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura sulla vera storia dei Beati Paoli, articolata lungo le vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà. Tra fonti storiche e narrative, una ricostruzione sull'origine, l'evoluzione, i complotti e gli intrighi di questi “signori della notte”, vendicatori silenziosi e implacabili che si muovono, invisibili, negli strati più reconditi di una Palermo circondata e protetta dai suoi stessi segreti.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 presso via Porta Carini, 2. La partecipazione all'evento è valida previa prenotazione. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci Tacus - €5 non tesserati. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.