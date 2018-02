Alla scoperta dei Beati Paoli, una passeggiata sui passi della misteriosa setta

Il 3 marzo una passeggiata raccontata storico - antropologica alla scoperta della leggendaria setta dei Beati Paoli, celebrati da Luigi Natoli nel suo più celebre romanzo.

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei, riunioni segrete, congiure e macchinazioni. Tra verità e leggenda, un’indagine sulla vera identità di questi “signori della notte”, vendicatori silenziosi che riparano torti ed emanano condanne. Partendo dalla visita all’interno della Catacomba Paleocristiana di Porta d’Ossuna, affidata agli archeologi di Archeofficina, si proseguirà lungo le vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Sett'Angeli. Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altri imprevisti organizzativi, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.