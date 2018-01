Alla scoperta dei Beati Paoli, un tour alla scoperta della setta cara a Luigi Natoli

Domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 20.45,Tacus Arte Integrazione Cultura propone la replica de “I Beati Paoli e il Mistero della Setta”, la passeggiata raccontata storico - antropologica serale alla scoperta dei luoghi della sinistra setta dei Beati Paoli, tanto cara alla tradizione siciliana e resa celebre da Luigi Natoli nel suo omonimo romanzo.

Uomini dalle identità celate che si muovono nel buio della notte, riunioni segrete, patti e cospirazioni. Chi erano in realtà i Beati Paoli e quali segreti si nascondono dietro la loro leggenda? Tra realtà e tradizione, un’indagine sull'origine storica, sui luoghi e sulle identità degli affiliati alla setta. Partendo dalla visita all’interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna, condotta dagli archeologi di Archeofficina, si proseguirà lungo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Settangeli.

Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altri imprevisti organizzativi, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.