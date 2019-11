Beati Paoli, una passeggiata-racconto sulla leggenda legata alla misteriosa setta

Terzo appuntamento del Ciclo Luigi Natoli, sabato 23 novembre, con "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata storico-antropologica sulla leggenda legata alla misteriosa setta, protagonista indiscussa del romanzo più letto e amato dello scrittore palermitano.

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Quali misteri celano questi signori della notte? Tra fonti storiche e narrative, un'indagine itinerante nei luoghi della setta, sulle tracce della loro origine, della loro evoluzione e della loro eredità.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 18:30 a piazza della Memoria (via Giovan Battista Pagano - area pedonale alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 (soci Tacus) - €5 (non soci). La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.