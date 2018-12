"I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata alla scoperta della storia della città

In collaborazione con Archeofficina - Società Cooperativa Archeologica, una passeggiata storico - antropologico - letteraria a cura di Tacus Arte Integrazione Cultura sulla legenda legata alla misteriosa setta dei Beati Paoli, protagonisti indiscussi di uno dei romanzi più celebri di Luigi Natoli. Uomini dal volto coperto che si muovono nel buio della notte, al di sotto della città, ordendo patti e cospirazioni. Chi erano in realtà i Beati Paoli? Quali identità e quali segreti si nascondono da secoli dietro la loro sinistra fama? In equilibrio tra realtà storica e tradizione, partendo dalla visita alle Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna e fino a Piazzetta Settangeli, un’indagine sull'origine, i luoghi e le identità degli affiliati. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione agli interessati.