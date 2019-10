I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata storica a Palermo

Domenica 13 ottobre, un nuovo appuntamento con I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata storico - antropologica ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia della celebre setta dei Beati Paoli. Un mistero avvolto nell'ombra da ormai cinque secoli; uomini incappucciati, riunioni segrete, patti e cospirazioni. Tra mito e realtà, una passeggiata raccontata sulla vera identità di questi “uomini della notte”, giustizieri, silenziosi, percorrendo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Settangeli.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 18:00 presso Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano, alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell’iniziativa è di €3 (soci Tacus) - €5 (non tesserati). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.