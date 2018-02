I Beati Paoli, tra leggenda e realtà: un tour magico alla scoperta della misteriosa setta

Poche realtà come la Sicilia e Palermo sono rappresentative dell’indissolubile legame che lega il territorio alla tradizione e nessun esempio più della leggenda che ruota attorno alla sinistra setta dei Beati Paoli ne è la dimostrazione.

Un mistero impenetrabile che da più di cinque secoli aleggia e serpeggia, vivo più che mai, nelle arterie delle città, nelle trame più fitte del suo tessuto culturale. Cave, cunicoli, complotti e impietose condanne emesse da uomini silenziosi, dalle identità celate, che si muovono invisibili negli strati più reconditi di una Palermo circondata e protetta dai suoi stessi segreti.

Leggenda o realtà? Quali misteri si celano dietro questa setta capace di imprimersi con tale forza nell’immaginario collettivo di un popolo intero? Sono queste le domande alla base de “I Beati paoli e il mistero della setta”, il tour ideato e proposto dall’Associazione Tacus Arte Integrazione Cultura, in collaborazione con Archeofficina - Società Cooperativa Archeologica, in programma sabato 10 febbraio.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 18.45 in Corso Alberto Amedeo, 110 (davanti l’ingresso delle Catacombe). Il contributo a sostegno dell’iniziativa è di 6,50 euro per i soci ed 8,50 euro per i non tesserati comprensivo del ticket d’ingresso alle catacombe. L’evento organizzato da Tacus è aperto a tutti previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente.

Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altri imprevisti organizzativi, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.