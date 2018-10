Alla scoperta della Ballarò più intima, il tour delle botteghe allo storico mercato

Tour Ballarò e i suoi mestieri /Manifesta Biennial Collateral. Itinerario tra le botteghe di Ballarò per conoscere chi lavora all’interno del Mercato Storico, le loro storie e degustare i loro prodotti tipici. Percorso: fabbrica di caramelle Carrubba Terranova; Alberto l’olivaro; Cannatella, bottega di frutta secca, spezie e dolci; da Gina, uno dei bar più antichi di Ballarò. Sabato 27 ottobre 2018 ore: 9.30. Appuntamento: via nunzio nasi 18. Costo 18 euro. Drata circa 3 ore. Lingue: italiano e inglese. Prenotazione obbligatoria.

Rosario la Duca, in la Città perduta, affermava: “Solo se la vita continuerà a pulsare nei mercati arabi di Palermo, la vecchia città non morirà per sempre” e la vecchia città è un insieme di elementi caratterizzati dall’arte, dalle stradine e dagli abitanti stessi. Ballarò, è uno dei mercati storici della città di Palermo, teatro all’aperto non solo di mercanzie, colori e odori, ma di racconti in cui i reali protagonisti sono le famiglie, i mercatari che da anni popolano questa porzione di città. Un luogo destinato anche agli scambi di parole e di ricordi, permettendo letture multiple, coinvolgenti del celebre mercato.

Dunque, vi mostreremo la lavorazione delle caramelle alla Carrubba, prodotte nel quartiere dal 1890 dalla famiglia Terranova, i ricordi di Alberto Napoli l’olivaro de Le Delizie a Tavola, che dal 1964 continua tra difficoltà e nostalgia, a vendere i suoi prodotti, della famiglia Cannatella che da 170 anni espone frutta secca, spezie e dolci, uno dei bar più antichi di Ballarò e l’Antica Caffetteria Di Maria da Gina. Loro stessi vi racconteranno la storia delle loro famiglie, come vivono la città, le caratteristiche dei loro prodotti, mentre li gusterete circondati dalle tende e dalle abbanniate del mercato.

L’evento fa parte di "Epoche. Il tempo di Ballarò" /Manifesta Biennal Collateral: 5 appuntamenti, che raccontano la storia dell’Albergheria attraverso l’arte: mostre, itinerari e appuntamenti con la millenaria storia di Ballarò. Una mappatura umana e culturale del mandamento Albergheria, che permette di esplorare le stratificazioni del quartiere che si caratterizza, anche, per l’interazione e scambio delle tradizioni siciliane e delle comunità migranti.