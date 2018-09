Alla scoperta delle ville storiche di Bagheria e Trabia, il tour a misura dei diversamente abili

La sede palermitana dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare organizza per mercoledì 5 settembre una giornata fuori porta, alla volta dei comuni di Bagheria e Trabia, per conoscere la storia e le curiosità delle principali ville e dimore nobiliari che sorgono proprio in questi luoghi a pochi chilometri dal capoluogo siciliano. L’evento, oltre ad avere una finalità sociale, è volto a far trascorrere a soci, volontari, e sostenitori Uildm Palermo, ma anche a chiunque vorrà unirsi con questo gesto di solidarietà, una giornata all’insegna della spensieratezza, della cultura, ed inoltre è prevista anche una sosta relax al mare.

L’appuntamento e la partenza avverranno dalla stazione Notarbartolo, alle ore 8.30 con rientro a Palermo intorno alle ore 20. La gita sociale, oltre la Uildm Palermo, è organizzata in collaborazione con la Asd Red Cobra e con la parrocchia San Francesco di Sales, ed inoltre ha il Patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. La quota di partecipazione è di 30,00 euro e comprende il viaggio in pullman, servizi, pranzo e animazione, ed è necessaria la prenotazione contattando i seguenti recapiti: 333.4137417 (Giovanni D’Aiuto, Presidente Uildm Palermo) – 334.9810817 (Giuseppa Corso, Vice Presidente Uildm Palermo). L’importo è ridotto (25,00 euro) per i soci Uildm, Asd Red Cobra e loro familiari. Per la persona diversamente abile, invece, la quota complessiva è di 40,00 euro e comprende anche quella del familiare o volontario accompagnatore. Sarà possibile prenotare fino al giorno antecedente la data della gita. Saranno inoltre a disposizione per i partecipanti i mezzi attrezzati con pedana dell'Associazione, oltre un pullman da 54 posti. Durante la giornata sono previsti anche alcuni momenti ricreativi e di animazione in hotel.