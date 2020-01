"Ars et mirabilia", visita guidata alla scoperta della galleria di Palazzo Abatellis

Domenica 2 febbraio Tacus Arte Integrazione Cultura e Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, propongono una visita guidata alla scoperta dei tesori della Galleria Interdisciplinare della Regione Sicilia di Palazzo Abatellis.

In un ricchissimo e opulento alternarsi di tele, sculture, manufatti lignei e maioliche - provenienti da acquisizioni, donazioni e incameramenti da parte di enti religiosi soppressi - si ammireranno capolavori del calibro del "Busto di Eleonora d'Aragona" di Francesco Laurana, "L'Annunciata" di Antonello da Messina e "Il Trionfo della Morte", imponente affresco quattrocentesco di autore ignoto.



Le visite guidate proposte da Tacus, condotte da guide turistiche abilitate o dagli operatori museali dei siti, atte alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-architettonico del nostro territorio. "Ars et Mirabilia" è un evento originale condotto da Manuela Randazzo per Tacus Arte Integrazione Cultura.