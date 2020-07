Amore e morte, tradimenti e passioni funeste: ecco la passeggiata culturale serale

Un percorso organizzato da In Itinere dedicato ai misteri della passione che animavano la Palermo antica, che nascondeva gli intrighi amorosi tra alcove di case nobili e relazioni sommerse, che si consumavano tra i vicoli della città notturna.

Vi narriamo i racconti camminando dentro il cuore della storia: c’era una certa donnina allegra che con i suoi favori divenne la più cercata ma anche la vincitrice di una gara molto pittoresca e da Porta nuova a Porta felice ci passa una storia che fece sussultare la nobiltà palermitana barocca e piacente, rese cornuta una moglie e felice l’amante.

Un poeta avventuriero e una megera che eliminava scomodi mariti, una testa che finì in un vaso e tornò più bella di prima, una nobile ragazza la cui impronta restò per sempre. Scopritelo attraversando la città antica nei vicoli dei nostri mandamenti, narrati con un itinerario misterioso e intrigante tra storie dei luoghi, chiese e palazzi, intrighi e congiure, amori e passioni, pozioni magiche e delitti eccellenti!

Percorreremo i vicoli della Kalsa, ci affacceremo sul mare per tornare dentro la città alla luce dei lampioni al fresco della sera. R-estate con noi e vi incanteremo ancora una volta. Evento a numero limitato di partecipanti, obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento posti.Appuntamento Palchetto della Musica ore 19.30 primo turno - ore 21 secondo turno.Percorso: facile su strada con soste, quota di adesione € 10 che comprende: visita guidata con guida turistica regolarmente autorizzata, audio guida, degustazione finale (per chi si iscrive al primo turno), iniziale (per chi partecipa al secondo turno).Info prenotazioni: info_initinere@libero.it.