Al halisah, i luoghi della Kalsa: alla scoperta del quartiere più antico di Palermo

Un'emozionante passeggiata alla riscoperta di uno dei quartieri più antichi della città, la Kalsa, “al Halisah”, l’eletta. Da Porta dei Greci a piazza Kalsa, dall’Oratorio dei Bianchi all’affascinante Complesso dello Spasimo: un itinerario ricco di sorprese e gioielli nascosti, testimonianza di una città millenaria. Non passeranno inosservati grandi e suggestivi murales, espressione della più recente corrente artistica di Street Art, in cui memoria storica e innovazione si fondono in un tutt’uno lasciando lo spettatore senza fiato.

Punto di incontro: ore 10.00 davanti Porta dei Greci (Foro Italico)

Durata visita: 2 ore circa

Costo visita: 10 euro a persona - gratis per bambini fino a 10 anni

(visita condotta da guide turistiche GTI Sicilia)

Il tour verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino

Prenotazione obbligatoria: 351 9503207 (anche whatsapp)