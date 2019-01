Tour al chiaro di luna, la clausura del Monastero di Santa Caterina si mette a nudo

Notte al Monastero, appuntamento per sabato 12 gennaio. Al chiaro delle stelle le mura del Monastero di Santa Caterina al Cassaro si raccontano e parlano il linguaggio segreto delle altere e carismatiche monache nobili siciliane che hanno lasciato tracce tangibili della loro esistenza in opere d'arte, manufatti, suppellettili.

Il visitatore avrà la possibilità di varcare la soglia della clausura e di scoprire un mondo straordinario oltre le grate, un luogo capace di stupire, emozionare e sopraffare i sensi. Il percorso guidato vi condurrà tra maioliche e ceroplastiche, tra marmi e stucchi, tra oggetti preziosi d'oro e d'argento, di corallo e pietre dure, esposti in occasione della mostra "Sacra et Pretiosa". Inizio 15 minuti prima dell'orario del turno scelto. Bambini fino a 12 anni gratuito, dai 13 ai 16 anni ingresso 5 euro, ticket adulti 12 euro. I partecipanti prenotati devono presentarsi con il biglietto o l’effettuato bonifico rilasciato on line. Ingresso da piazza Bellini. La visita guidata avrà due possibilità di turni: ore 19,30 e ore 21.